Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Olanda, Argentina, Francia e Inghilterra, continua oggicon due sfide importanti:all'Al Janoub Stadium di Al Wakrah ladi Ante, qualificata come seconda del Gruppo F dopo il pari contro il Belgio nell''ultima sfida della fase a gironi, affronta la clamorosa sorpresa dei, ildi Hajime, prima classificata del Gruppo E davanti alle corazzate Spagna e Germania, in un match tutt'altro che scontato. La vincente si troverà di fronte ai quarti di finale, in programma venerdì alle 16, chi la spunterà tra. I nipponici sono la grande novità di Qatar 2022, i balcanici invece i finalisti dei Mondiali in Russia del 2018: per il Giappone si tratta della quarta volta agli ottavi di finale dopo il 2002, il 2010 e il 2018. Per la Croazia è la terza volta oltre la fase a gironi: nei due precedenti la Nazionale croata è arrivata terza, nel 1998, e seconda, in finale con la Francia, nel 2018. Occhio alla situazione di Luka Modric, che in caso di sconfitta potrebbe anche decidere di lasciare la nazionaleSarà la terza sfida della storia tra Giappone e Croazia. I due precedenti risalgono sempre ad un Mondiale: la prima occasione risale al 1998, quando le due squadre si sfidano nella seconda partita della fase a gironi. Una rete di Davor Suker regala la vittoria ai croati. Era sempre la seconda sfida di una fase a gironi nel 2006, quando il match è terminato a reti bianche: in quella partita Kawaguchi, estremo difensore giapponese, parò un calcio di rigore a Srna.Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Taniguchi; Ito, Morita, Tanaka, Nagatomo; Kamada, Maeda, Take.Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic.