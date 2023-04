L’associazione anticorruzione Anticor ha confermato nella giornata di oggi di aver sporto denuncia il 7 aprile contro l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, il suo ex braccio destro Claude Guéant e il pubblicitario François de La Brosse, sospettando l’esistenza di un patto di corruzione legato all’assegnazione della Coppa del Mondo al Qatar. Lo riporta l’agenzia France Press.



CORRUZIONE - La denuncia, rivelata dal quotidiano francese Le Monde, prende di mira anche l’ex primo ministro del Qatar Hamad Ben Jassem al-Thani per corruzione di pubblico ufficiale straniero, associazione a delinquere, finanziamento illegale di campagne elettorali e occultamento di tale reato. A sostegno della sua denuncia, Anticor si avvale di un articolo del sito Mediapart, pubblicato a settembre, che riportava la libera collaborazione di François de La Brosse, tramite la sua società ZNZ Group, alla campagna presidenziale vinta da Nicolas Sarkozy nel 2007, allora come consulente per la comunicazione all’Eliseo.