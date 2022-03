In aprile la Rai si era aggiudicata, per oltre 100 milioni (secondo alcune fonti addirittura 170), l'esclusiva totale-anche digitale e radio- di tutte le 64 partite dei Mondiali 2022 del Qatar, ma secondo Repubblica ora le cose, dopo l'eliminazione dell'Italia, potrebbero cambiare. Il palinsesto serale di Rai 1, senza Italia, resterebbe scoperto, un bel danno economico per la Rai, che sta pensando di cedere metà partite ad altre Emittenti per rientrare, almeno in parte, della spesa ingente. Interessate Sky, Mediaset, che aveva trasmesso in chiaro le 64 gare dei Mondiali 2018 di Russia, assicurandoseli per 78 milioni, ed Amazon che sta entrando adesso nel mondo del calcio.