La sfida serale di domani vedrà di fronte Brasile e Belgio: i verdeoro sono come ogni quattro anni una delle formazioni da battere e - nonostante le polemiche che stanno accompagnando Neymar, tacciato di costante simulazione - anche in questa sfida partono avanti in quota a 2.17 contro il 3.55 riservato alla selezione belga, con il pareggio nei tempi regolamentari che per Stanleybet si assesta a 3.35. Dopo la vittoria acciuffata in extremis contro un grandissimo Giappone, il morale dei Diavoli Rossi è sicuramente a mille, ma alcune certezze sono venute meno, soprattutto in difesa. E il talento brasiliano raramente perdona: la sfida per il primo marcatore è tutta una questione verdeoro, con Neymar dato a 5.85 e inseguito da Gabriel Jesus a 6.40 e Coutinho a 7.75, con il solo Romelu Lukaku (6.30) a reggere il confronto per il Belgio.