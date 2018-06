L'ultima amichevole, datata agosto 2013, finì con la vittoria della Svizzera grazie a un autogol di Dani Alves. Quasi cinque anni dopo, la rivincita del Brasile nel debutto a Russia 2018 è obbligatoria secondo i bookmaker: sia per pareggiare i conti con la squadra di Petkovic, ma soprattutto per cancellare l'umiliante 1-7 con cui i verdeoro chiusero l'ultima apparizione mondiale, nella semifinale del 2014 contro la Germania. L'obiettivo è fissato a 1,40 sul tabellone SNAI: a tanto è data la vittoria di Tite e i suoi nel primo turno del gruppo E, in programma domani sera. Una fiducia dovuta, visto che negli ultimi due anni i Pentacampeon hanno perso una sola volta (0-1), nell'amichevole contro l'Argentina. Anche la Svizzera risponde con una sola sconfitta (lo 0-2 contro il Portogallo) dagli Europei del 2016, ma il compito di Petkovic è quasi proibitivo, a 8,50, e anche il pareggio è un traguardo in salita, vista l'offerta a 4,50. A complicare il compito della Svizzera è il brillante rendimento della difesa brasiliana, imbattuta da cinque partite. Battere Alisson almeno una volta sarebbe un colpo a 1,83, ma sul tabellone SNAI i riflettori sono tutti puntati sui bomber verdeoro: Neymar (a 1,85) e Gabriel Jesus (a 2,00) sono in prima fila per un gol nell'incontro e in quota fremono anche Firmino (2,50) e Coutinho (2,75). Gli svizzeri puntano su Mario Gavranovic e Haris Seferovic, entrambi dati a 5,00. Le previsioni su Under e Over sono comunque equilibrate: il punteggio "basso" vale 1,90, per almeno tre reti complessive si scende a 1,80.S