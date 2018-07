Sbilanciato il pronostico di Croazia-Danimarca, l'altro ottavo di finale in programma domani, a Nizhny Novgorod. Il testa a testa per il passaggio ai quarti è eloquente: Croazia a 1,33, Danimarca a 3,10. La nazionale a scacchi ha avuto un cammino strepitoso: tre vittorie su tre, con 7 reti fatte e una subita. La Danimarca ha vinto stentando con il Perù, poi ha pareggiato con l'Australia e passeggiato con la Francia, centrando una scontatissima «X». La vittoria al 90' della Croazia vale 1,87, il pari 3,20, il successo danese sale a 5,25. L'ipotesi di un pareggio che regga fino alla fine del primo tempo si gioca a 1,90. La Danimarca ha subito finora un solo gol e non disdegnerà di fare le barricate all'occorrenza: i quotisti vedono una gara con meno di tre reti complessive e presentano un Under basso, a 1,45. Modesto anche il No Goal, a 1,57. Tradotto, il risultato esatto più probabile è anche in questa occasione l'1-0, a 5,00. Nella Croazia hanno segnato finora cinque giocatori e solo Modric ha raggiunto quota 2 reti. Manca ancora l'acuto di Mandzukic, che vale 6,25. Per rimanere in Serie A, il gol dell'atalantino Cornelius è dato a 13.