Non è stato un esordio da sogno per la Germania, uscita sconfitta contro il Messico nel primo appuntamento del gruppo F a Russia 2018. Il ko ha minato le certezze dei campioni in carica che, adesso, devono fare i conti con le polemiche e con l’umore nero che aleggia nello spogliatoio. Una cosa però è certa: la Germania domani dovrà dare tutto contro la Svezia e portare a casa i tre punti, sia per ridare orgoglio a una tra le formazioni favorite alla vittoria finale, sia per scongiurare il rischio “biscotto” nell’ultima giornata. A dare grande fiducia a Neuer e compagni sono i bookmaker inglesi di Stanleybet, come si legge in una nota che vedono il successo della nazionale tedesca molto probabile a quota 1.50 contro l’alto 6.95 assegnato alla Svezia. Decisamente alta anche la quota per il pareggio, risultato che mal verrebbe digerito dai ragazzi di Joachim Löw e che su www.stanleybet.it è piazzato a 4.35. L’Under 2.5 si fa preferire leggermente nei pronostici a 1.85 rispetto all’1.90 per l’Over; ma i goal previsti dovrebbero riguardare soprattutto i tedeschi, visto che il NoGoal ha maggiori chance a 1.65 con il 2.15 del Goal. E, a proposito di goal, per Stanleybet la più probabile prima marcatura dell’incontro è quella di Thomas Müller a 5.75, seguita a poca distanza dal 6.25 per quella di Timo Werner. Mesut Özil – uno dei giocatori più criticati in patria – vede invece le sue chance di timbrare per primo il cartellino a 9.25, a pari quota con il principale indiziato a segnare sul fronte svedese, Marcus Berg. Per la prima marcatura degli altri calciatori gialloblù la quota inizia a salire, a incominciare dall’11.50 per John Guidetti e Ola Toivonen.