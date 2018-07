Dopo la qualificazione ottenuta con un turno di anticipo, i padroni di casa trovano lo scoglio Spagna negli ottavi di finale, domani pomeriggio a Mosca. Quote SNAI chiaramente orientate verso gli spagnoli: il passaggio del turno della nazionale guidata da Hierro è a 1,23, malgrado qualche crepa apparsa nelle tre partite del girone (due pareggi e una vittoria non facile con l'Iran). La qualificazione russa si colloca a 3,90. Ancora più evidente il divario nelle quote «1X2», con il segno «1» iberico a 1,60 e il «2» piazzato a 6,25. L'ipotesi pareggio al 90' è a 3,85. La Russia è una delle due squadre (l'altra è Panama) che hanno fatto registrare tre Over nel girone. La Spagna ci è andata vicino con due su tre. Nell'occasione, però, i quotisti puntano sull'Under, a 1,70, mentre l'esito opposto è dato a 2,05. L'1-0 è il risultato esatto più probabile, a 5,50. Tra i possibili marcatori, il più caldo è Diego Costa, a 2,50, con Isco a 3,50. Dzyuba e Smolov sono le speranze russe, a 5,00, mentre Cheryshev (tre centri finora) è a 7,50.