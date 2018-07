La sfida più squilibrata sulla carta è quella fra Svezia e Inghilterra. I Tre Leoni partono super favoriti a 1.97, mentre un colpaccio gialloblù pagherebbe 4.55 volte la posta giocata, ma attenzione a non sottovalutare l’organizzazione della Svezia: l’Inghilterra gioca sicuramente bene, ma con la Colombia ha segnato solo su rigore per poi farsi rimontare, dimostrando ancora una volta il macigno che portano sulle spalle gli inventori del football ogni volta che arrivano alle fasi finali di un mondiale. L’eventualità che la partita prosegua con i tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore si gioca a 3.20. Ad ogni modo sarà una contesa che rimane nettamente da Under 2.5, proposto a 1.45, rispetto al più difficile Over 2.5 piazzato a 2.65.