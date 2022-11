. Mentre la squadra diha fallito nuovamente la qualificazione,. Sconfitti in finale nel ’74, ’78 e 2010, gli eterni secondi ci riprovano, forti di una grande tradizione:, come conferma anche il terzo posto nel 2014. Gli Orange sono riusciti a rimettersi in sesto e arrivano alla rassegna iridata come uno dei dark horses,D’altronde, nonostante la poca esperienza di un gruppo che di grandi tornei internazionali ne ha giocati pochi, i risultati parlano chiaro.Il rientro al Mondiale però non sarà così semplice. Memphis Depay e compagni sono infatti inseriti in un gruppo insidioso con i campioni d’Asia e padroni di casa del, con i campioni d’Africa dele con la rivelazione del girone sudamericano,capace di eliminare squadre come Perù, Colombia e Cile.: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax): Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).: Frenkie de Jong (Barcellona), Steven Berghuis (Ajax),Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Xavi Simons (PSV Eindhoven): Memphis Depay (Barcellona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Anversa), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Besiktas)Anche la qualificazione a Qatar 2022 non è stata tutta rose e fiori per l’Olanda. Gli Oranje erano in un girone tosto con, tra le altre,. L’inizio è stato da dimenticare e ha portato il ct exdopo una sconfitta proprio contro i turchi e un Europeo deludente. Per prenderne il posto,. L’ex Barcellona e Manchester United ha rivoltato la squadra come un calzino e, vittoria dopo vittoria, l'ha portato a un comodo primo posto nel gruppo G.ma che deve tenere a bada costantemente. E sono i numeri a parlare per lui e a presentare l’Olanda come una potenziale protagonista in Qatar:Senegal-Olanda, 21 novembreOlanda-Ecuador, 25 novembreOlanda-Qatar, 29 novembre. Il capitano dell’Olanda e perno delera out per infortunio all’ultima rassegna europea e aveva saltato Euro 2016 e il Mondiale del 2018 per la mancata qualificazione degli Oranje. Reduce da una prima parte di stagione altalenante con i Reds, punta a confermarsi come. È lui l’esponente principale di un cambio di rotta negli ultimi anni del calcio olandese.Per l’Olanda però punto forte e debole sono concentrati nella retroguardia.Van Gaal ha bocciatoe scelto, alle prime convocazioni alla veneranda età di 38 anni e tutt’altro che entusiasmante con l’Ajax,del Feyenoord edell’Heerenveen. Quest’ultimo è un’, non è dunque da escludere la mossa già provata, e riuscita, in Brasile con, entrato per i penalties con il Costa Rica in una delle classiche trovate dell’allenatore olandese.e spaventano i tifosi oranje. Ma sono tanti gli esclusi da LvG che hanno fatto discutere il Paese: daall’ex sogno milanista, da, cui è stato preferito Lang, fino ad arrivare all’infortunato romanista. Ci sono invece l’interista, il ritrovato Frenkie, gli atalantinie l’oggetto del desiderio della Premier, Cody. E c’è ancheche non lo aveva mai chiamato prima e ne ha premiato l’ottimo inizio di stagione al Psv con una convocazione inaspettata.Il vecchio volpone in panchina è pronto a una nuova masterclass: le critiche al suo calcionon mancano,, ma c’è da scommetterci che, se a Van Gaal riuscisse il miracolo, in tanti sarebbero pronti a risalire sul suo carro.