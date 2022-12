La vendetta è un piatto che va servito freddo. Avranno pensato questo i tifosi del Ghana che sono esplosi in di gioia quando sul tabellone è comparso un Luis Suarez distrutto e in lacrime dopo aver appreso che, con il gol della Corea del Sud, l’Uruguay era eliminato dai Mondiali. Un boato frutto del rancore che gli africani covano per l’ex attaccante di Barcellona e Liverpool da quando, 12 anni fa, un salvataggio con le mani del Pistolero aveva concesso un rigore al Ghana, sbagliato poi da Asamoah Gyan.



Allora in ballo c’erano le semifinali, questa volta tra le due nazionali ci si giocava il passaggio agli ottavi. Ma tra i due litiganti ha prevalso la Corea del Sud.

E i tifosi ghanesi hanno metabolizzato meglio l’uscita ai gironi dopo aver saputo che con loro a casa sarebbero andati anche i ‘colleghi’ uruguaiani e quel Suarez che, come ribadito nell’avvicinamento alla gara, viene visto ancora nel Paese africano come una sorta di nemico della Patria. In Qatar oggi nessuna delle due squadre può dirsi contenta, ma almeno il Ghana non vede gioire il suo ormai conclamato ‘nemico’.