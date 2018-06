La rocambolesca qualificazione dell’Argentina agli ottavi di finale è passata anche dai piedi di Ever Banega e Leo Messi. Lancio con il contagiri del primo, controllo felpato e conclusione vincente del secondo. Così l’Albiceleste ha segnato il primo dei due gol nella vittoria contro la Nigeria e ora spera che la combinazione vincente possa ripetersi nella sfida di domani, l’ottavo di finale contro la Francia. Una possibilità presa in considerazione anche dai bookmaker che hanno aperto le scommesse sull’asse gol targato Liga tra Banega e Messi: l’assist vincente del primo e la rete del secondo sono una possibilità data a 16 volte la posta su Sisal Matchpoint. Dall’altra parte del campo, dicono le quote, la coppia più calda è quella formata da Kylian Mbappé (nel mirino del Real, dicono i rumours) e Antoine Griezmann, pure data a 16,00 per una combinazione assist e gol. Messi e Griezmann si sono già sbloccati in questo Mondiale, dove invece cercano ancora la prima rete i due numeri nove delle rispettive squadre. Olivier Giroud e Gonzalo Higuain, piazzati rispettivamente a 3,50 e 3,00 per una rete nella sfida di domani.