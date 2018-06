Si chiudono oggi i gironi C e D. Alle 16 aprono il programma Australia-Perù e Danimarca-Francia. Perù aritmeticamente eliminato, mentre l’Australia deve vincere e sperare in una sconfitta della Danimarca per accedere agli ottavi di finale. Con un pareggio, Danimarca e Francia sono entrambe alla fase a eliminazione diretta. Vincendo, la Danimarca supererebbe la nazionale transalpina e si porterebbe in testa al gruppo C.



Alle 20.00 in programma le due sfide conclusive del gruppo D. Croazia a 6 punti e già aritmeticamente agli ottavi di finale: basta un punto contro la Nigeria per la certezza del primo posto nel girone. L’Islanda deve vincere e aspettare il risultato dell’altro match per sperare nel passaggio agli ottavi. Nigeria a 3 punti, Argentina a 1: a Messi e compagni (momentaneamente ultimi nel girone con -3 di differenza reti, l’Islanda è a -2) serve una vittoria per volare a 4 punti e accedere agli ottavi di finale. Risultando dell’Islanda permettendo.



ODORE DI BISCOTTI? - Un pareggio tra Francia e Danimarca eliminerebbe l'Australia anche in caso di vittoria di quest'ultima contro il Perù, già eliminato.

Per passare il turno l'Argentina deve battere per forza la Nigeria, sperando che la Croazia (già qualificata) non perda con l'Islanda: in tal caso Argentina e Islanda arriverebbero seconde a pari punti e conterebbe la differenza reti, ora favorevole agli islandesi (-2 vs -3).



PROBABILI FORMAZIONI



Australia-Perù

AUSTRALIA (4-3-3):Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Jedinak, Rogic, Mooy; Leckie, Juric, Kruse.

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advíncula, Ramos, Rodriguez, Trauco; Aquino, Yotun; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero.



Danimarca-Francia

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Larsen, Kjaer, Christensen, Dalsgaard; Delaney, Schöne; Fischer, Eriksen, Sisto; N. Jorgensen.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Kantè, Pogba, Matuidi; Griezmann, Giroud, Mbappé.



Islanda-Croazia

ISLANDA (4-4-1-1): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson; J. Gudmundsson, Gunnarsson, Halfredsson, Bjarnason; G. Sigurdsson; Finnbogason.

CROAZIA (4-2-3-1): L. Kalinic; Jedvaj, Corluka, Caleta-Car, Pivaric; Bradaric, Badelj; Pjaca, Kovacic, Perisic; Kramaric.



Nigeria-Argentina

NIGERIA (3-5-2): Uzoho; Balogun, Troost-Ekong, Omeruo; Moses, Etebo, Mikel, Ndidi, Idowu; Iheanacho, Musa.

ARGENTINA (4-4-2): Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Perez, Mascherano, Banega, Di Maria; Messi, Higuain.



DOVE VEDERLE - Danimarca-Francia (ore 16) e Nigeria-Argentina (ore 20) saranno trasmesse su Italia 1 e Mediaset Extra, Canale 20 invece per Australia-Perù (ore 16) e Islanda-Croazia (ore 20). Per vedere le sfide delle 16 e delle 20 in contemporanea c’è il canale 534 con il commento della Gialappa’s.