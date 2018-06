Al via l'ultima giornata dei gironi Mondiali e oggi vanno in scena le quattro partite che chiuderanno due gruppi. Alle 16 il gruppo A: le già eliminate Arabia Saudita ed Egitto si affrontano per evitare l'ultimo posto, scontro diretto invece tra Uruguay e i padroni di casa della Russia per decretare chi accederà agli ottavi da capolista del girone.



Alle 20 il gruppo B: la Spagna vuole blindare la qualificazione e garantirsi la prima piazza contro il Marocco, l'Iran invece tenta la rimonta contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, ora primo a 4 punti con la Spagna.





PROBABILI FORMAZIONI



ARABIA SAUDITA-EGITTO



ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al Owais; Al Burayk, Os. Hawsawi, Al Bulayhi, Al Shahrani; Otayf, Al Faraj; Bahebri, Kanno, Al Dosari; Al Muwallad. Ct: Pizzi.



EGITTO (4-2-3-1): El Hadary; Fathi, Gabr, Hegazy, Abdelshafy; Hamed, Elneny; Salah, Said, Trezeguet; Kahraba. Ct: Cuper.





URUGUAY-RUSSIA



URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Sanchez, Vecino, Bentancur, Rodriguez; Suarez, Cavani. Ct: Tabarez.



RUSSIA (4-2-3-1): Akinfeev; Smolnikov, Ignashevich, Kutepov, Kudryashov; Gazinsky, Zobnin; Samedov, Al. Miranchuk, Cheryshev; Dzyuba. Ct: Cherchesov.





IRAN-PORTOGALLO



IRAN (4-5-1): Beiranvand; Rezaejan, Pouraliganji, Hosseini, Hajisafi; Taremi, Ezatolahi, Ebrahimi, Amiri, Ansarifard; Azmoun. Ct: Queiroz.



PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Moutinho, Joao Mario; Cristiano Ronaldo, Guedes. Ct: Santos.





SPAGNA-MAROCCO



SPAGNA (4-1-4-1): De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets; Lucas Vazquez, Silva, Iniesta, Isco; Diego Costa. Ct: Hierro.



MAROCCO (4-5-1): El Kajoui; Hakimi, Saiss, Benatia, Mendyl; El Ahmadi, Ziyech, Boussoufa, Belhanda, Amrabat; Boutaib. Ct: Renard.





DOVE VEDERLE



Uruguay-Egitto (ore 16) e Iran-Portogallo (ore 20) saranno trasmesse su Italia 1 e Mediaset Extra, Canale 20 invece per Arabia Saudita-Egitto (ore 16) e Spagna-Marocco (ore 20).