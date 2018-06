Quarta giornata del Mondiale di Russia 2018. Ieri in campo i gruppi C e D, che hanno visto le vittorie di Francia sull’Australia, Danimarca sul Perù e Croazia sulla Nigeria. Solo un pareggio per l’Argentina contro l’Islanda, con Messi protagonista in negativo: il rigore della possibile vittoria calciato malamente. Oggi sarà invece il turno di Brasile, Germania e della Serbia di Milinkovic. Aprono alle 14 proprio i balcanici contro la Costa Rica. Alle 17 al Luzhniki di Mosca l’esordio dei campioni del mondo in carica della Germania opposti al Messico, mentre in serata, alle 20, sarà il turno dei Verdeoro di Tite che se la vedranno con la Svizzera di Petkovic.





PROBABILI FORMAZIONI:

COSTA RICA (5-4-1): Navas; Gamboa- Gonzalez- Duarte- Acosta- Calvo; Ruiz- Borges- Guzman- Venegas; Urena.

SERBIA (4-2-3-1): Stojkovic; Ivanovic- Milenkovic- Tosic- Kolarov; Matic- Milivojevic; Tadic- Milinkovic- Ljajic; Mitrovic.



GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich- Boateng- Hummels- Hector; Khedira- Kroos; Muller- Ozil- Draxler; Werner.

MESSICO (4-2-3-1): Ochoa; Salcedo- Ayala- Moreno- Layun; Herrera- Guardado; Vela- Corona- Lozano; Hernandez.



BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo- Miranda- Thiago Silva- Marcelo; Casemiro- Paulinho; Willian- Coutinho- Neymar; Gabriel Jesus.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner- Schar- Akanji- Rodriguez; Behrami- Xhaka; Shaqiri- Dzemaili- Zuber; Seferovic.



DOVE VEDERLE: La programmazione di oggi sarà divisa tra Canale 5 e Italia 1. Alle 14 Costa Rica-Serbia sarà visibile in esclusiva su Italia 1, così come Germania-Messico delle 17. Alle 20 invece la diretta di Brasile-Svizzera sarà in esclusiva su Canale 5 e su Mediaset Extra con il commento speciale della Gialappa’s Band.