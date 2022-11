Iniziano ufficialmente i Mondiali in Qatar. Prima della gara d'esordio con tra i padroni di casa e l'Ecuador, spazio per la cerimonia d'apertura, spettacolo di luci, colori e coreografie.



15.59 - Tocca alle mascotte delle precedenti edizioni dei Mondiali, accompagnate dai rispettivi inni. Per ultima entra quella di questa edizione.



15.55 - In campo le sagome con le maglie delle 32 Nazionali partecipanti, assieme agli sbandieratori del Palio di Faenza.



15.53 - Il saluto dalla tribuna dell'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, accompagnato dal presidente FIFA Gianni Infantino.



15.45 - Via alla cerimonia. La voce n arrante che introduce l'evento è dell'attore Morgan Freeman, che entra poi in scena per un dialogo con un famoso giovane qatariota, affetto da una malattia che ha impedito la crescita degli arti inferiori.



15.40 - L'ex difensore del Milan Marcel Desailly è sceso in campo con la Coppa del Mondo.



15.35 - Prima della cerimonia, i giocatori del Qatar hanno calcato il terreno di gioco per qualche selfie.