È il grande giorno della Spagna al Mondiale in Qatar. La nazionale di Luis Enrique affronta la Costa Rica nel debutto della massima manifestazione calcistica. L’ultimo precedente tra le due squadre risale a undici anni fa: nelle tre partite tra le due squadre, le Furie Rosse non hanno mai perso (2 vittorie e un pareggio il bilancio). Calcio d’inizio all’Al Thumama Stadium, ore 17.



PRIMATI - Per gli spagnoli, formazione tipo e un solo dubbio in attacco, tra Asensio e Ansu Fati. Con il prossimo centro, la Roja farebbe 100 al Mondiale. Dall’altra parte, Bryan Ruiz si prepara a stabilire due primati: scendendo in campo, diventerebbe il costaricano con più presenze al Mondiale e il più anziano a giocare per la Costa Rica nel torneo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Spagna (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. Ct Luis Enrique



Costa Rica (4-2-3-1): K. Navas; Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Borges, Tejeda; Fuller, Campbell, Bennette; Contreras. Ct: Luis Fernando Suarez.