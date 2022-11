Spagna-Costa Rica è il secondo incontro in programma per il girone G dei Mondiali di Qatar 2022 e vedrà il fischio d'inizio alle ore 17 all'Al Thumama Stadium di Doha. Giovanissimi contro vecchietti terribili, con da un lato gli spagnoli Gavi e Pedri pronti a prendersi il mondo e dall'altro l'intramontabile Bryan Ruiz a caccia di un doppio record come giocatore con più presenze e più vecchio a scendere in campo per Costa Rica nella competizione. Anche questa gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, mentre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Rai Play.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Spagna (4-3-3): Unai Simon - Carvajal, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Ferran Torres, Morata, Ansu Fati. Ct: Luis Enrique.

Costarica (4-2-3-1): K. Navas - Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo - Borges, Tejeda - Campbell, Torres, Bennette - Contreras. Ct: Luis Fernando Suarez.