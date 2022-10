Vi ricordate "La gabbia" oppure "José! A casa!" o ancora "The Mission" e la nazionale brasiliana in "The airport"? Ecco i grandi spot, le grandi pubblicità legate al mondo del calcio stanno tornando e a segnare una nuova pagina di storia in vista del Mondiale 2022 è stata Pepsi che con Messi, Pogba e Ronaldinho ha messo in scena un nuovo clamoroso spot pubblicitario per il lancio di una nuova bevanda. Eccolo!