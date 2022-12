Critiche a Cristiano Ronaldo sono arrivate da ogni parte del mondo nelle ultime settimane, ora a prenderne le difese è inaspettatamente, Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter, nelle proprie storie Instagram, ha scritto: "Nulla cambierà il fatto che sia uno dei più grandi atleti della storia, e in quanto tale merita rispetto. Rimanere al top per 16-17 anni richiede molti sacrifici".