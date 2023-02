Niente da fare per l'Italia e per Sofia Goggia in particolare nella gara di discesa dei Mondiali di Meribel. L'azzurra, fra le favorite della vigilia, è stata squalificata pe run errore nel finale e non è riuscita a dedicare la vittoria a Elena Fanchini, azzurra di sci scomparsa per un tumore lo scorso 8 febbraio. A trionfare a sorpresa è stata la svizzera Jasmine Flury.



GOGGIA SQUALIFICATA - La Goggia in discesa è stata oro alle Olimpiadi nel 2018, argento nel 2022 e ha vinto 3 volte la Coppa del Mondo, ma ai Mondiali non aveva mai vinto e la maledizione purtroppo è continuata anche oggi con diversi errori compiuti scendendo con il pettorale numero 6 e l'inforcata nel finale che ha portato alla squalifica finale nonostante un momentaneo 3° tempo di gara.



ORO A FLURY - A trionfare è stata la svizzera Jasmine Flury, partita con il pettorale numero 2 e con un tempo di 1.28.03 che le è valsa l'oro. Al secondo posto Nina Ortileb, dietro per soli 4 centesimi e al terzo posto Corine Suter che chiude a -12 centesimi.