Seconda gara del gruppo B. L'Al Rayyan sarà il palcoscenico dove Stati Uniti e Galles faranno il loro debutto nei Mondiali di Qatar 2022 e proveranno a rispondere all'affermazione prepotente dell'Inghilterra sull'Iran.



Dopo aver mancato la qualificazione a Russia 2018, gli Stati Uniti tornano ai Mondiali dove hanno superato il proprio girone in quattro degli ultimi sette tornei. Gli uomini di Gregg Berhalter arrivano a questo torneo da 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime uscite. Torna anche il Galles che mancava dal 1958 ma che bene aveva figurato agli Europei 2016 e 2020. Grande attesa per la sfida tra Christian Pulisic, aka Capitan America, e Gareth Bale, reduce dalla vittoria in Mls e pronto a tornare in campo con la sua nazionale.