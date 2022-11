Dopo la vittoria contro l'Iran, il CT dell'Inghilterra Gareth Southgate ha commentato il 6-2 ai microfoni della BBC: "I nostri movimenti sono stati buoni, nonostante nel primo tempo ci siano stati diverse interruzioni. Non dovevamo subire quei due gol, ma dovremo essere pronti a giocare con gli Stati Uniti. Dovremo fare di più. Abbiamo giocato 24 minuti di recupero, poi gli errori sono dati dal risultato. Abbiamo dei buoni giocatori e oggi hanno dato il meglio di loro, ma se giochiamo a ritmi lenti non andiamo bene. I nostri attaccanti sono stati una minaccia per tutta la partita. Il centrocampo è stato eccellente. È stato un bel segnale. Mi è piaciuto soprattutto il gol di Grealish, perché Wilson è stato altruista e ha pensato alla squadra".