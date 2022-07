I Mondiali 2022 in Qatar hanno fatto e fanno ancora discutere. I dubbi sul prossimo torneo iridato riguardano il Paese ospitante e il periodo in cui si svolgerà la competizione. Ci saranno tante novità su tutti i fronti, ma la Fifa sta pensando di introdurne un'ulteriore. Questa però piacerà forse di più ai tifosi di tutto il mondo che guarderanno le partite.



TELECAMERE - Per la prima volta si potrà infatti entrare negli spogliatoi delle nazionali più forti del pianeta, riuscendo a scoprire tutto ciò che succede nel "tempio sacro" dei calciatori. Una manna per gli spettatori da casa. La Fifa ci sta pensando sul serio, come riporta RMC Sport. Si tratterebbe nel caso di una novità per le nazionali, ma non per i club. Anche in Serie A infatti le telecamere sono entrate in un paio di stagioni negli spogliatoi dei nostri club. Il Mondiale inizierà il 21 novembre.