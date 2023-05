Francia a un passo dall'eliminazione alla fase a gironi dei Mondiali Under 20. I Bleus perdono contro il Gambia e restano a zero punti in due partite. L'Inghilterra invece vince anche contro l'Uruguay e si avvia verso gli ottavi di finale





Francia - Gambia 1-2 - 13' aut. Zoukrou (G), 61' Odobert (F), 68' Sanyang (G)

Uruguay - Inghilterra 2-3 - 22' Humphreys (I), 45'+4 Devine (I), 49' Gonzalez (U), 90'+5 Gyabi (I), 90'+9 Abaldo (U)



Classifiche



Gruppo E

Inghilterra 6

Uruguay 3

Tunisia 0

Iraq 0



Gruppo F

Gambia 6

Corea del Sud 3

Francia 0

Honduras 0