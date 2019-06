Entrambe hanno alle spalle quattro vittorie e un pareggio nel cammino ai Mondiali Under 20, ma per la semifinale in programma domani è l’Italia a partire meglio dell’Ucraina nelle previsioni dei betting analyst. Contro una squadra imbattuta dallo scorso novembre, Nicolato e i suoi sognano uno storico passaggio del turno, obiettivo a 1,70 nelle quote 888sport.it; nelle scommesse sulla qualificazione, che includono anche eventuali supplementari e rigori, la squadra di Petrakov è invece a 2,10. Anche le quote sull’«1X2» nei tempi regolamentari premiano l’Italia, seppure con un margine ridotto: in questo caso il «2» vale 2,50, con la «X» subito dietro a 2,85 e l’Ucraina a 3,20. Decisamente più "prudenti" le previsioni sui gol: nonostante la presenza in campo di Andrea Pinamonti e Danylo Sikan (entrambi a segno già quattro volte), come riporta Agipronews, gli analisti puntano nettamente sull’Under, a 1,46. Nelle cinque partite disputate finora, agli azzurri sono stati concessi due rigori, mentre tre sono stati fischiati contro: la possibilità di un altro penalty, indipendentemente dalla squadra a cui verrebbe assegnato, si gioca a 3,75.