Brasile-Messico è la finale del Mondiale Under 17. Dopo aver fatto fuori l'Italia ai quarti, i padroni di casa verdeoro hanno battuto in rimonta la Francia, che dopo 13 minuti di gioco stava vincendo 2-0. Nell'altra semifinale stava perdendo pure il Messico, che prima ha pareggiato e poi ha eliminato l'Olanda ai rigori.



Mondiale Under 17 - Semifinali



Messico-Olanda 1-1 (5-4 dopo i calci di rigore)

74' Regeer (O), 79' Alvarez (M)



Francia-Brasile 2-3

7' Muinga (F), 13' Mbuku (F), 62' Kaio Jorge (B), 76' Gabriel Veron (B), 89' Lazaro (B)