L’Italia punta al primo posto nel gruppo B, il Giappone ha gli ottavi nel mirino. Le due nazionali Under 20 si incroceranno domani ai Mondiali di categoria per l’ultimo appuntamento della fase a gironi: dopo due vittorie e con la qualificazione in tasca, gli azzurrini scenderanno in campo per difendere la leadership contro una squadra che ha bisogno ancora di punto per approdare alla seconda fase. Le previsioni degli analisti, in effetti, privilegiano la «X»: il pareggio, riporta Agipronews, la spunta sul tabellone Stanleybet.it dove è favorito a 2,35, di un soffio avanti sull’«1» dell’Italia, data a 2,85. La seconda vittoria del Giappone dopo quella contro il Messico pagherebbe invece 3,20. Salde le preferenze sull’Under: una partita con meno di tre reti complessive è offerta a 1,50, mentre Goal e No Goal viaggiano in perfetta parità, a 1,85. Nelle scommesse sul risultato esatto il punteggio favorito è l’1-1 a 4,15, per l’1-0 dell’Italia si sale a 7,75.