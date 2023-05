Vincenzo Montella resterò all'Adana Demirspor? Il presidente Murat Sancak farà di tutto per trattenere il tecnico italiano, che non ha ancora sciolto le riserve:



"Prenderei certamente in considerazione l'idea di restare, ma ci penseremo quando il campionato sarà finito. Quando ci siedermo e parleremo con il nostro presidente, esamineremo insieme la situazione", ha detto in conferenza stampa.