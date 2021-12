, ex allenatore di Milan e Fiorentina e oggi tecnico dell'Adana Demirspor in Turchia, ha parlato a Radio Rai della sua scelta e del suo futuro."L'esperienza in Turchia va benissimo, sono contento e c'è modo di lavorare nelle condizioni giuste. Mi trovo molto bene, è un popolo umorale e hanno tanto entusiasmo. Il nostro presidente ha un cuore grande, mi ha lasciato la sua barca per un paio di giorni anche se abbiamo perso l'ultima partita"."Ha il chiodo fisso di tornare in Nazionale, non è facile e lo sa perché è da tanto che non ci va. Lo sto seguendo in questo, ha l'obiettivo di provarci e Mancini valuterà la sua crescita. Deve ritrovare ancora un po' di condizione"."È una bella lotta, ormai i rossoneri non sono più una sorpresa e ci possono provare fino alla fine. Pioli ha dato un'anima. C'è poi l'Inter, oltre al Napoli, e l'Atalanta è una mina vagante. Sarà una bella lotta e mi auguro che sia incerta fino alla fine"."Sono sorpreso, mi aspettavo di più e mi dispiace che non sia un momento felice. Serve uno sforzo di tutti per far sì che la squadra segni di più. Mourinho è un allenatore strategico. Aiuta sempre i giocatori a rendere al meglio e li fa crescere. Non so cosa dire"."Mi godo questa esperienza che mi serve anche nel mio percorso da allenatore. Sono giovane per questo ruolo, mi piace lavorare all'estero per conoscere altre culture. Mai dire mai, ma per il momento sto bene qui. C'è tempo per pensare al futuro, parlarne ora sarebbe inutile. Voglio fare bene".