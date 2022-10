Intervistato da Sky, l'allenatore dell'Adana Demirspor, Vincenzo Montella, è tornato sulla famosa lite con Mario Balotelli.



Ho allenato grandi calciatori come Totti, Cassano e Giuseppe Rossi, che non ha avuto tanta fortuna con gli infortuni. Il talento inespresso? Sicuramente Balotelli. Abbiamo instaurato un rapporto bellissimo e molto franco, poi erano due mesi che voleva andare via e lo palesava costantemente con tutti, dal presidente in giù. Un giorno voleva giocare per forza, gli dissi che non lo vedevo nelle giuste condizioni per schierarlo dall’inizio ma gli chiesi di promettermi di esserci con la testa qualora lo avessi impiegato a partita in corso. Me lo promise. Ma quando è subentrato non mi è piaciuto e gliel’ho palesato. Ma siamo tutt'ora in contatto e gli faccio un caro saluto. Sta segnando in Svizzera e non è cambiato nulla nel nostro rapporto.