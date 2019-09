L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 ottenuta contro il Milan.



BATTERE IL MILAN - "Abbiamo concesso qualcosa sul 3-0 ma battere il Milan a San Siro è una grande soddisfazione Ma sono solo soddisfatto di aver vinto in questo stad".



RIVALSA - "Non avevo nessuno spirito di rivalsa con il Milan anche perché quando c'ero io era un Milan diverso, con un'altra dirigenza e un'altra proprietà e l'esperienza per me non è stata assolutamente negativa".



RIBERY - "Mi aspettavo la standing ovation di San Siro per lui. E' sempre decisivo".



MODULO - "In futuro la squadra dovrà tendere verso un modulo diverso, abbiamo 2-3 centravanti in rosa ma ora ho trovato un equilibrio con questo modulo anche perché a Ribery non posso chiedere di fare la fascia novanta minuti e Chiesa così lo abbiamo avvicinato alla porta".



CONTESTAZIONE - "Contestazione dei tifosi rossoneri? Non è mai facile giocare con uno stadio che ti fischia, mi dispiace. Succede un po' a tutti, a turno".