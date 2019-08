Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale della società viola prima gara di Coppa Italia contro il Monza:



"C’è grande emozione in vista di domani, ci teniamo molto, soprattutto perché debuttiamo al Franchi. Affrontiamo una squadra pericolosissima, hanno fatto quattro gol su un campo importante (a Benevento, n.d.r.), questo concetto deve arrivare anche e soprattutto alla squadra. C’è bisogno della miglior formazione possibile. Più o meno sarà la formazione vista contro il Galatasaray. La preparazione sta andando avanti, nonostante le difficoltà climatiche. Ci siamo allenati anche a Ferragosto com’è giusto che sia, stiamo alzando i ritmi. La Coppa Italia fino ad un certo punto durante la scorsa stagione ha regalato grandi soddisfazioni, teniamo molto a questa competizione. Brocchi? Con Cristian ci conosciamo da una vita, c’è stima reciproca ed è un grande professionista. le sue squadre hanno un’identità. Gli auguro il meglio possibile, ovviamente per quest’anno solo in campionato. Sono contento che venga tanta gente a vederci, è un aspetto che deve darci carica. Commisso ha portato grande entusiasmo e noi dobbiamo alimentare tutto questo con i risultati e le prestazioni. Sono focalizzato sulla partita, non penso ai ricordi o alle statistiche, l’importante è iniziare bene. Il modulo? E’ presto per giocare a centrocampo con soltanto due calciatori, al momento dobbiamo trovare il giusto equilibrio, anche considerando che i nostri esterni spingono molto."