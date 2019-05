L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Genoa, valso la salvezza alla squadra viola.



LA SALVEZZA - "Si soffre di più dalla tribuna, si vedono anche meglio le cose. La partita è stata piena di tensione, in campo e fuori. Sicuramente abbiamo raggiunto l'obiettivo, non siamo felicissimi ma ce lo meritavamo"



LA PARTITA - "Abbiamo creato un'occasione per tempo, senza lasciare niente all'avversario. Ci siamo meritati i fischi e ce li siamo presi volentieri. Adesso si chiude un capitolo e se ne deve aprire un altro in modo coeso: squadra e pubblico insieme. Il rischio di andare in Serie B era altissimo"



LA STAGIONE - "Quando le stagioni nascono male, finiscono peggio. Una stagione sfortunatissima, mi auguro che serva a tutti"



RIPARTENZA - "Non abbiamo programmato niente, abbiamo già iniziato a farlo alcune settimane fa ma abbiamo stoppato tutto perché la situazione si era fatta più critica. Lo faremo nei prossimi giorni"



RISCHIO BISCOTTO - "Mi dispiace per l'Empoli, è casa mia. Siamo professionisti, se avessi potuto scegliere avrei scelto l'Empoli rispetto al Genoa"



CHIESA - "Non ho parlato con nessuno e oggi era l'ultimo dei miei pensieri. Giocatore fortissimo con margini di miglioramento enormi"



COMMISSO - "Non so niente, neanche se sia vero. Dai titoli mi sembrava certo, a noi la proprietà non ha detto niente per lasciarci concentrati e non abbiamo certezza sulla notizia"