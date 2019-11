La Fiorentina ha puntato forte sui giovani per questa stagione di ricostruzione, puntando a creare uno zoccolo duro per la squadra del futuro. Trattenere Federico Chiesa e dare massima fiducia a Gaetano Castrovilli sono stati due segnali forti, che hanno mostrato verso che direzione remasse la nuova gestione viola, ai quali sono stati aggiunti il giovane Dragowski e il debuttante in Serie A Ranieri, oltre ai provenienti dal vivaio Sottil e Montiel. Tra questi, però, c’è un giocatore che più degli altri ha attirato su di se l’interesse dei tifosi viola.



MONZA- Dusan Vlahovic, dopo un ottimo precampionato, si è candidato prepotentemente per una maglia da titolare nella Fiorentina, e la prima gara stagionale, contro il Monza in Coppa Italia a metà agosto, ne è stata la prova. La Fiorentina era in svantaggio a pochi minuti dalla fine, il serbo è entrato e ha ribaltato il match, con due gol e un assist. Le qualità della punta classe 2000 sono innegabili, mail suo impiego in campionato non è sempre stato costante. Dopo la maglia da titolare contro il Napoli, al debutto stagionale, il ragazzo non ha mai visto il campo dal primo minuto, ma sempre subentrando a gara in corsa.



CAGLIARI- La gara con il Cagliari sarà decisiva per Vlahovic, perché come confermato da Montella, alla Sardegna Arena il giovane serbo partità dal primo minuto, con la voglia di spaccare il mondo. Il tecnico campano ha spiegato come il suo principale obbiettivo fosse quello di far crescere il ragazzo, mettendo sulle sue spalle meno pressione possibile, ma in questo momento la Fiorentina non può più fare a meno di lui. Boateng come prima punta non sta rendendo come auspicato, e senza un compagno di reparto capace di aprirgli gli spazi, anche Federico Chiesa non sta brillando. L’ora di Dusan è arrivata, adesso sta a lui non perdere più la maglia da titolare…