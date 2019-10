Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa prima della gara di lunedì sera contro il Brescia:

Ribery e Chiesa? "Federico sta bene, si sta allenando anche se non è libero al 100 per cento, domani ci sarà più chiarezza. Il ruolo di Ribery? Fargli fare tutta la fascia è dispendioso e in questa nuova posizione si sta divertendo e aiuta la squadra".

Pedro? "Il discorso è chiaro, lo stiamo gestendo per farlo crescere e adattarlo all'intensità del calcio italiano. Lo convoco ma stiamo portando avanti un programma diverso per lui. Per il suo inserimento vedremo, il nostro obbiettivo è farlo crescere.”

Calendario? "Da sosta a sosta siamo diventati squadra e trovato identità. Il nuovo ciclo ci girà cosa faremo da grandi. Non sono d'accordo nel dire che è più facile. Il Brescia ha giocato e perso con onore con le big, è molto pericolosa, gioca più in verticale in percentuale ed ha due giocatori sopra la media. Poi ci sono Lazio e Sassuolo...".

Chiesa? “Sa benissimo che rimanere a Firenze è stato un bene per lui, per giocare e migliorare che è quello che gli serve. Non scommetto mai, quindi non posso scommettere neanche sul suo rinnovo, ma credo che neanche lui ora stia pensando al suo futuro.”

Commisso? “Con i Della Valle c’era una situazione di non ritorno, anche se io sarò sempre grato a loro per avermi riportato qui. Commisso è ambizioso, ha riportato grande entusiasmo e vuole fare una squadra forte, e magari italiana.”

Seconde linee? "Siamo la terza squadra per tiri in porta. Ma so che chi gioca meno ci farà fare il salto di qualità. Meriterebbero di giocare di più, alcuni sono sacrificati per il modulo. Vlahovic avrebbe bisogno di giocare di più e non è detto che lunedì giochi la stessa formazione di sempre"

Ciclo di gare? “Queste partite in mezzo alle due soste ci farà capire qualcosa in più, sia a livello di crescita di squadra che di miglioramento.”