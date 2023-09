Vincenzo Montella è pronto a tornare in panchina e a farlo dalla porta principale. L’ex allenatore del Milan è in pole position per diventare ct della Turchia. A Istanbul ne hanno avuto abbastanza di Stefan Kuntz, l’ormai ex selezionatore. L’ultima pausa per le nazionali gli è stata fatale. Ancora risultati deludenti: un pareggio con l'Armenia, un 4-2 in amichevole con il Giappone e una qualificazione ai prossimi Europei tutta da conquistare. I turchi restano primi nel girone, con la Croazia, ma Armenia e Galles si fanno minacciose alle loro spalle. Abbastanza per provocare l’avvicendamento in vista degli impegni di ottobre contro Croazia e Lettonia.



CI PENSA - I primi contatti tra federazione turca e Montella ci sono già stati e l’italiano sarebbe la prima scelta. Il suo lavoro biennale con l'Adana Demirspor è stato molto apprezzato e potrebbe aprirgli le porte della squadra di Calhanoglu e compagni. L’allenatore si è preso del tempo per riflettere sulla proposta: preferirebbe un club ma quando bussa una nazionale così importante è logico valutare l’opportunità. La risposta è attesa nei prossimi giorni.