Si gioca molto quest’oggi l'Under 21 azzurra, nella corsa all'Europeo 2025, contro la Turchia. Carmine Nunziata, dopo lo 0-0 al suo esordio in Lettonia, si presenta allo stadio di Kocaeli, alle ore 18.30 in diretta su Rai Due, con l'obiettivo di migliorare la prestazione e ottenere la vittoria nel secondo match valido per le qualificazioni agli Europei 2025, che si disputeranno in Slovacchia. Torna il trequartista Baldanzi dell'Empoli, assente in Lettonia per un leggero infortunio. Nunziata ha annunciato che “avrebbe cambiato un giocatore per reparto, anche perché in questo momento della stagione nessuno è al top della condizione”, come dimostrano le scelte.



DOVE VEDERLA IN TV - La sfida tra Turchia e Italia Under 21, il cui via è programmato per le 18.30 a Sakarya, sarà visibile in tv su Rai 2, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play.



FORMAZIONI UFFICIALI



TURCHIA (4-4-2): Alemdar; U. Yildiz, Saatci, Bayram, Ozcan; K. Yildiz, Tiknaz, Elmaz, Potur; Destan, Yardimci. Ct: Levent Surme



ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggieri; N'Dour, Prati, Casadei; Miretti; Baldanzi, Esposito. Ct: Carmine Nunziata.



LA CRONACA