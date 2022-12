Vincenzo Montella continua a volare in Turchia e lo fa vincendo il derby natalizio tutto italiano con Andrea Pirlo: l'Adana Demispor batte 2-1 il Karagumruk e si porta a quota 27 punti, -2 dal Fenerbahce capolista. Decisiva la doppietta di Akbaba, nel mezzo il momentaneo pareggio di Borini. L'Aeroplanino vola, lo stesso non si può dire di Pirlo, sempre più nei guai: con soli 13 punti il Karagumruk resta al 17° posto, in piena zona retrocessione.