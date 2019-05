Il prossimo mercato della Fiorentina sarà dettato anche dalle richieste di Vincenzo Montella. Come riporta La Nazione, il tecnico viola sarà tenuto in considerazione come avveniva ai tempi di Pradè e Macia. Ecco che dunque entra in campo la figura ingombrante di Corvino, poco incline a condividere con altri idee e strategie. Una sua eventuale conferma significherebbe una condivisione totale con lo stesso Montella. L’Aeroplanino vuole dare le sue indicazioni per quanto riguarda le scelte di mercato, ma Corvino accetterà questo?