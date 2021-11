Ieri sera la Juventus Women ha pareggiato 2-2 all'Allianz Stadium contro il Wolfsburg nella 3^ giornata di Champions League femminile. Così l'allenatore bianconero Joe Montemurro ha commentato il match, e più in generale la performance e il momento storico della sua squadra, ai microfoni di JTV: "Sotto il profilo tattico e fisico è stata la partita che mi aspettavo, ma fino al nostro gol del vantaggio avevamo anche giocato meglio, tenendo palla in maniera intelligente. Dopo ci siamo messi noi in difficoltà, abbiamo concesso loro il possesso del pallone. E questo non mi è piaciuto, abbiamo perso ritmo. Nel secondo tempo abbiamo tirato fuori il carattere e siamo rimigliorate, eravamo più equilibrate nelle due fasi. Nel complesso, non è stata la Juve che mi piace."



SODDISFAZIONE - "Ci sono partite che non vanno come vuoi, allora devi rimanere in gioco col carattere. Oggi poi i cambi hanno sortito il loro effetto, e va ricordato che affrontavamo una delle big d'Europa e strapparle un punto è un pezzo di storia".



E ADESSO? - "Abbiamo subito una partita in campionato, dobbiamo raccogliere le energie e concentrarci su quella. Dopodiché penseremo al ritorno in Germania la prossima settimana. Comunque si vede già la crescita all'interno di questa Champions, abbiamo tutto da giocarci ancora!"



FINO ALLA FINE - "Il motto conviene più a giornalisti e marketing, noi mettiamo in pratica il Fino alla Fine sul campo come stasera."