Intervistato da ESPN, l'ex difensore della Juventus, Paolo Montero, ha parlato delle sfide tra i bianconeri e l'Inter che ha vissuto in prima persona.



"Sono stato fortunato. A quel tempo il calcio italiano aveva il meglio del mondo in quelle che venivano chiamate le sette sorelle: Juve, Inter, Milan, Roma, Lazio, Parma e Fiorentina. C'erano i migliori sudamericani ed europei. Al Real Madrid c'erano personaggi come Hierro, Raúl o Fernando Redondo, in Inghilterra c'erano giocatori come Eric Cantona. Ma la maggior parte dei protagonisti dell'epoca militava in Serie A. Ai miei tempi Juventus-Inter era come vedere Barcellona-Real Madrid ai tempi di José Mourinho e Pep Guardiola. Anche nell'ultimo angolo della Cina si vedeva quella partita, e a quei tempi i migliori al mondo erano Ronaldo e Zinedine Zidane".