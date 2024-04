Monterosi Tuscia-Foggia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Finale di stagione thrilling per, l'una contro l'altra nell'deldi. Se i pugliesi - salvi grazie ad una seconda parte di campionato più che positivo - sperano ancora in un piazzamento Playoff (ma dipenderà tutto dall'Audace Cerignola), la compagine viterbese si gioca la salvezza ed è obbligata a non perdere per sperare di giocare il Playout facendo in modo lo spareggio che la riguarda vada in scenaMonterosi-Foggia è in programma sabato 27 aprile 2024, alle ore 18:30, allo stadio 'Gaetano Bonolis' di Teramo (impianto che ha ospitato i match interni dei laziali in questo 2023/2024).

GUARDA Monterosi Tuscia-Foggia SU SKY

Monterosi-Foggia sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 255), nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.

Batte il Foggia e la Turris non batte il Brindisi;

Pareggia col Foggia, la Turris perde col Brindisi e il Monopoli non batte il Messina.