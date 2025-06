Di seguito gli episodi dapiù importanti dimatch valido per la prima giornata, per l'esordio nel Girone E del Mondiale per Club Fifa delle due squadre. La Fifa ha designato il brasiliano Wilton Pereira Sampaio per dirigere la gara. Calciomercato.com vi racconta live tutti gli episodi arbitrali della partita.Arbitro: Sampaio (BRA)Assistenti: Boschilia (BRA) - Pires (BRA)Quarto ufficiale: Tejera (URU)VAR: Gallo (COL)AVAR: Lara (CHL)SVAR: Hernandez (ESP)Tutto regolare sul goal di Sergio Ramos. Il difensore e Acerbi si strattonano vistosamente a palla ferma costringendo l'arbitro a fermare tutto e richiamarli, ma a palla in gioco è il centrale italiano a perdersi il taglio dello spagnolo.

Rischia il cartellino giallo Sebastiano Esposito che, in ripiegamento difensivo, entra in netto ritardo su Arteaga.Terzo fallo consecutivo su Lautaro Martinez, Sampaio tiene i cartellini in tasca per ora.Sebastiano Esposito attacca la profondità e viene fermato fallosamente dalla difesa del Monterrey. Sampaio non fischia, nonostante il fallo fosse evidente, ma viene aiutato dall'assistente che ferma tutto per fuorigioco