Dal Milan alla Serie C, è possibile: secondo La Gazzetta dello Sport, il Monza di Berlusconi e Galliani è un'ipotesi per Riccardo Montolivo, libero dopo la scadenza del contratto con i rossoneri (prossimo 30 giugno). Il centrocampista, corteggiato anche in Turchia, può farsi convincere dalla prospettiva di continuare a vivere con la propria famiglia a Milano: ingaggio notevolmente ridotto rispetto all'ultima esperienza milanista ma, riferisce Gazzetta, l'operazione è possibile.