, ex capitano del Milan, dice addio ai rossoneri. Lo fa con un post su Instagram, dopo non aver avuto la possibilità di salutare San Siro nelle ultime sfide dello scorso campionato. Attraverso un post rivolto ai tifosi, dunque, l'ex Fiorentina ripercorre questi sette anni, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe per il trattamento ricevuto nell'ultimo anno: "​7 stagioni con questa gloriosa maglia....4 anni con la fascia di Capitano al braccio.. Tutto questo fiato risparmiato lo uso per urlare GRAZIE TIFOSI ROSSONERI,, consapevole di aver fatto sempre ed in ogni ambito il proprio dovere da professionista. Le ferite si cicatrizzano, l’amore per la maglia rimane per sempre...FORZA MILAN".