Dopo il 22-0 subito dal Sassuolo, il Real Vicenza è stato sconfitto per 5-0 anche contro il Monza. La squadra di Raffaele Palladino ha sbloccato l'incontro all'8' con Izzo, che sarà squalificato all'esordio in campionato contro l'Inter. Il raddoppio è arrivato al 43' con Maric, mentre gli ultimi tre gol sono stati siglati nel finale: al 79' è andato a segno Caprari, all'85' Birindelli e al 90' ancora una volta lo stesso Caprari per il pokerissimo finale.