Il Monza, che era atteso dal big match della 18esima giornata del campionato di Serie B contro il Benevento, ripiomba nell'incubo Covid. La formazione brianzola ha comunicato infatti l'esito positivo di 5 tamponi molecolari all'interno del gruppo squadra, una situazione che ha indotto l'ATS ad imporre all'intero organico la quarantena domiciliare obbligatoria, da oggi a martedì, con conseguente divieto di partire per la trasferta di Benevento e disputare la gara Benevento-Monza, con inizio previsto alle 18.30 del 19 dicembre 2021.



Si attende soltanto la comunicazione ufficiale della Lega Serie B per il rinvio della partita a data da destinarsi ma, vista la competenza in materia dell'ATS locale e i casi precedenti in materia, l'orientamento sarà questo.