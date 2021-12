La Reggina, con una nota ufficiale apparsa sul sito del club, ha ufficializzato l'ingaggio dell'allenatore Domenico "Mimmo" Toscano. Si tratta di un ritorno del mister in maglia amaranto, indossata sia come giocatore per quattro stagioni che come allenatore dal 2019 a fine 2020, con una promozione in Serie B in bacheca.