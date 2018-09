Siamo alle battute finali, o meglio siamo ormai vicinissimi a un nuovo inizio: Silvio Berlusconi diventerà a breve il nuovo proprietario del Monza. La novità, di cui si è ragionato nelle ultime riunioni tra le parti, è nella divisione del pacchetto azionario: all’ex presidente rossonero andrà il 95% delle quote, il restante 5% resterà in mano alla famiglia Colombo, attuale proprietaria del club.



Sono dunque cambiati i termini d’acquisto, considerato che Berlusconi sembrava interessato in un primo momento a rilevare il 70% della società. Qui, per la missione Serie A, si ricomporrà la coppia per trentuno anni ai vertici del Milan, coincisi con un numero molto simile di trofei conquistati (29): ad Adriano Galliani, ex a.d. rossonero, sarà affidata la gestione del club.



Cambierà anche la tempistica: Silvio voleva regalarsi il club per il giorno dell’ottantaduesimo compleanno, il prossimo 29 settembre. Invece, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è probabile che il pacchetto venga scartato in anticipo: la conclusione dell’affare potrebbe essere ufficiale ancora prima di fine mese. Leandro Cantamessa, storico avvocato del Milan di Berlusconi, ha completato la due diligence sui conti del Monza, accorciando i tempi per il ritorno nel calcio dell’ex Premier e di Galliani.